Cüneyt Özdemir'den Ahmet Şık'a gönderme
Son günlerde Ahmet Şık ile girdiği polemikle sosyal medyada hakkında en çok konuşulan isimlerden biri olan Cüneyt Özdemir, YouTube hesabından gerçekleştirdiği son yayında bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Cüneyt Özdemir ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Twitter'da birbirine girmiş; Cüneyt Özdemir'e, "Soytarı" diyen Ahmet Şık'a Özdemir, "Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin. Soytarı görmek istiyorsan aynaya bak" cevabını vermişti.
Cüneyt Özdemir, YouTube hesabından gerçekleştirdiği son yayında bu konu hakkında konuştu ve sözlerinin arkasında durdu.