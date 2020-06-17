POLİTİKA

Bakan Selçuk açıkladı! Normalleşmeye geçen işverene prim desteği

Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Selçuk,  3. faz sosyal yardım desteğiyle ilgili yaptığı açıklamada "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık." deyip sürecin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

Koronavirüs sürecindeki sosyal yardımlar konusuna da değinen Bakan Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

Kısa Çalışma Ödeneği

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.

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