Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekiyor

Doğa harikası ve flamingo cenneti olarak bilinen, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Tuz Gölü’nde son zamanlarda görülen flamingo (allı turna) ölümleri dikkat çekiyor. Kuluçkaya yatmak için dünyada flamingoların tercih ettiği en önemli sulak alanlar arasında yer alan ve her yıl on binlerce flamingonun geldiği Tuz Gölü’nde çok sayıda flamingo ölü olarak bulundu. Tuz Gölü’nü hem beslenme hem de kuluçka için tercih eden flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekerken, gölde flamingoların bulunduğu yaklaşık 20 ayrı noktada yüzlerce flamingonun öldüğü görüldü. Ölü olarak bulunan flamingoların büyük çoğunluğu genç flamingolardan oluşuyor. Bazı ölmüş flamingoların gölde tuzla kaplanarak bembeyaz oluşu da dikkat çekti.