YEREL

Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekiyor

On binlerce flamingonun kuluçkaya yatmak için geldiği Tuz Gölü’nde yüzlerce flamingo (allı turna) ölü olarak bulundu.

Doğa harikası ve flamingo cenneti olarak bilinen, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Tuz Gölü’nde son zamanlarda görülen flamingo (allı turna) ölümleri dikkat çekiyor. Kuluçkaya yatmak için dünyada flamingoların tercih ettiği en önemli sulak alanlar arasında yer alan ve her yıl on binlerce flamingonun geldiği Tuz Gölü’nde çok sayıda flamingo ölü olarak bulundu. Tuz Gölü’nü hem beslenme hem de kuluçka için tercih eden flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekerken, gölde flamingoların bulunduğu yaklaşık 20 ayrı noktada yüzlerce flamingonun öldüğü görüldü. Ölü olarak bulunan flamingoların büyük çoğunluğu genç flamingolardan oluşuyor. Bazı ölmüş flamingoların gölde tuzla kaplanarak bembeyaz oluşu da dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Uçuşları iptal edilen pilot paket servisi kuryeliğine başladı Neden boş durayım?
'Korona neredeyse gelsin beni bulsun' diyen vatandaş bakın şimdi ne yapıyor!
Taksicilerin 'İstanbul'u kilitleriz' tehdidine İmamoğlu'ndan sert yanıt
Olayın adresi Samsun! Adliye binasına pompalı tüfekle saldırı
Pekin devreye girdi! Çin ile Hindistan'dan tansiyonu düşürecek adım
Havayolu şirketi gönüllü işten çıkanı 9 yıl bedava uçuracak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan ilk görüntüler
Siirt'te anne ve kızı ölümden son anda kurtuldu
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2020-2021 okul kayıt takvimi
Habertürk'te Veyis Ateş açık açık söyledi! HDP itirafı bomba
Ayşenur Arslan’dan skandal Pençe Operasyonu açıklaması! Utanıyorum
Bensu Soral eşi Hakan Baş kimdir? Bensu Soral kaç yaşında?
Polislerin kullandığı insansız hava aracının düşme anı kamerada
YKS deneme sınavları tarihi online çevrimiçi sınavlar ne zaman?