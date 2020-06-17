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Ayşenur Arslan’dan skandal Pençe Operasyonu açıklaması! Utanıyorum

Halk TV'de Medya Mahallesi programında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Ayşenur Arslan bunlara bir yenisini ekledi. Ayşenur Arslan TSK'nın yaptığı Pençe Harekatı ile yaptığı yorum sosyal medyanın gündemine oturdu.

Halk TV'de program sunan gazeteci Ayşenur Arslan, TSK'nın PKK'ya yönelik hava harekatları hakkında canlı yayında yorumladı.

Programda Pençe-Kartal Harekatı ile ilgili yorumlarda bulunan Ayşenur Arslan: "Ben bu Pençe, Kartal, şahin Hakrekatlarını son 20 seneden 8 bin kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar, sonra öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak hergün bunları televizyonda son dakika görünce. Doğru değil bunlar ya." açıklamasını yaptı.

Ayşenur Arslan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve Twitter TT listesinde oturdu.

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