CNN Türk Tarafsız Bölgede 'Türkiye emperyal güçler gibi Libya'da' sözlerine tepki

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı "Tarafsız Bölge" programında, Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın "Türkiye emperyal güçler gibi Libya'da" sözlerine CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'dan sert yanıt geldi.

"Leşçi gibi İtalyanlar ve Fransızlar oraya çökmüşken, Libya halkı sizi seviyor ve sizi istiyorken, mevcut yönetim sizi çağırıyorken, oraya niye gitmeyelim?" diyen Bayrakçı, muhalefetin Libya konusundaki tavrına inanamadığını dile getirerek, "Atatürk olsaydı o da Libya'da aynı şekilde davranırdı" diye çıkıştı.

Bayrakçı ayrıca "O zaman Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasını da eleştirin. 7 leşçi ülke orayı götürmek üzere. Burnumuzn dibi, Hatay'ın dibi, orada petrol var" ifadelerini kullandı.