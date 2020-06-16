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Aleyna Tilki haberleri böyle ti'ye aldı! Yanındaki sevgilisi mi?

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yakın arkadaşıyla Bodrum'da sezonu açtı. Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'sevgililer tatilde' haberlerini sosyal medya hesabından ti'ye alarak yalanladı.

Aleyna Tilki bugün hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından ti'ye aldı.

Yanındaki kişinin modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş olduğu ve sevgililerin paniklediği yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabından açıklama getirdi.

"SEVGİLİM DEĞİL, ARKADAŞIM"

Aleyna Tilki'nin arkadaşı kendisini Kadir Güneş sanan gazetecileri ti'ye alarak, 'Bugün manşetlere çıkmışız. Ama ismimi yanlış yazmışsınız. Ben Serhat Şen. Aleyna Tilki'nin makyaj artisiti arkadaşıyım' dedi.

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