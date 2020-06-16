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Kayıp Ayşe Altuntaş olayında yeni gelişme! Canlı yayında duyurdu

Yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş olayında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltıları canlı yayında Müge Anlı duyurdu.

Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan M.T. ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti.

GECE OPERASYONU İLE 3 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla M.T.’yi gözaltına aldı. Müge Anlı ATV'deki programında cinayet şüphesi ile sorgulanacak olan M.T. ile birlikte biri kadın ikisi erkek 3 kişinin daha gözaltına alındığını da duyurdu.

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