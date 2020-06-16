Polis, sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardı

Polis şiddeti ve ırkçılık olaylarıyla gündeme gelen ABD'nin Atlantic City kentinde, önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada, 29 yaşında olduğu belirlenen ve ismi açıklamanmayan sürücünün çarpmanın etkisiyle bilincini kaybettiği ve baygınlık geçirdiği öğrenildi. Araçta sıkışan gence ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi.

SÜRÜCÜLER SIKIŞAN ARAÇTAN KURTARILDI

Olay yerine gelen polis, araçta yangın çıkmasının ardından baygın yatan sürücünün emniyet kemerini keserek sürücüyü araçtan çıkardı. Kazada her iki aracın sürücüsü ciddi oranda yaralanırken, yaralıların tedavisi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis merkezi tarafından servis edilen görüntülerin, son dönemde şiddet olaylarıyla yıprandığı düşünülen ABD polis teşkilatının imajını yeniden kazanmak için görüntülerin paylaşıldığı yorumunda bulunuldu.