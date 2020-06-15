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Bursa'da korkunç cinayet kamerada! Müşterilerinin gözü önünde vuruldu

BURSA'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç (39), para meselesi yüzünden husumetli olduğu S.Ö. (50) tarafından müşterilerin gözü önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Aslankılıç'ın vurulma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'daki korkunç olay, cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayi işleten Yılmaz Aslankılıç, müşterileriyle ilgilenirken para meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.Ö. geldi. S.Ö., elindeki pompalı tüfeği Aslankılıç'a doğrultup ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği Yılmaz Aslankılıç, kanlar içinde yere yığıldı. S.Ö. ise kaçtı.

Müşterilen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aslankılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aslankılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ö. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. (25) ve A.G.'yi (52) saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. 

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