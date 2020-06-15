Mehmet Metiner 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi! İşte videonun devamı
ANKARA eski Belediye Başkanı Melih Gökçek için "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen eski AK Partili Vekil Mehmet Metiner, ironi yaptığını söyleyerek "İroni yaparak kullandığım ifade 20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP'liler tarafından verilmiş" ifadelerini kullandı.
CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında "Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan neden çektirildi?" sorusuna "Çünkü parsel parsel sattı" yanıtını veren Mehmet Metiner'den tartışma yaratan sözlerine ilişkin açıklama geldi.
"CHP'LİLER TARAFINDAN VERİLMİŞ"
CHP'li Hasan Ören'in sorusu karşısında ironi yaptığını ve sözlerinin cımbızlandığını belirten Metiner, şöyle konuştu:
Ahmet Hakan'ın programında Melih Gökçek'in onurlu ve başarılı belediye başkanı olduğunu vurguladım. CHP mv'linin parsel parsel laflarına karşılık İRONİ yaparak kullandığım ifade 20 saniyelik video olarak gerçekten söylenilmiş gibi CHP'liler tarafından verilmiş.
Gökçek te 'alay etmiş' demişti
Öte yandan konuyla ilgili sosyal Melih Gökçek de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Metiner, CHP'li milletvekili Öner'in hem kendisiyle, hem sözüyle dalga geçmiş; yani alay etmiş" sözlerine yer vermişti.