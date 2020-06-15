DÜNYA

ABD'de ikinci Floyd vakası! Aracında uyuyan siyahi adamı öldürdü

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'u ateş ederek ölümüne neden olan polis memurunun görevinden kovulduğu, olay yerindeki diğer polisin de idari izne çıkarıldığı bildirildi.

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölümünün yankıları devam ederken, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da da bir başka siyahinin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün AP haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, cuma günü akşam saatlerinde bir fastfood zincirinin otoparkında 27 yaşındaki Brooks'a ateş eden polis memuru Garrett Rolfe'ın görevine son verildi.

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