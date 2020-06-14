Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.