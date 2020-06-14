Survivor 107. bölüm fragmanı

Survivor fragmanı herkesi meraklandırdı. Survivor 107. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çeyrek finale kalacak son sekizi belirleyecek dokunulmazlık oyunlarında Kırmızı takım ile Mavi takım arasında müthiş mücadeleler veriliyor.

14 Haziran 2020 Pazar günü ekrana gelecek Survivor 2020 107. Bölümde iki takım arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak.

Survivor yeni bölümde, iki takım yarışmacıları parkurda kıyasıya bir mücadele verirken karşılıklı atışmalar ile tansiyon yükseliyor. Survivor 2020 yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise Sercan ile Nisa arasındaki “kötü insan” tartışması oldu.