AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna yanıt: Parsel parsel sattı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Mehmet Metiner, Hasan Ören'in, tartışma esnasında, "Melih Gökçek'i neden görevden aldınız?" sorusuna, "Parsel parsel sattığı için" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Hasan Örsen, Metiner'e teşekkür etti.