POLİTİKA

AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna yanıt: Parsel parsel sattı

AK Partili Mehmet Metiner, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i fena kızdıracak. Metiner, canlı yayında "Gökçek neden neden başkanlıktan el çektirildi" sorusuna "Parsel parsel sattığı için" yanıtını verdi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Mehmet Metiner, Hasan Ören'in, tartışma esnasında, "Melih Gökçek'i neden görevden aldınız?" sorusuna, "Parsel parsel sattığı için" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Hasan Örsen, Metiner'e teşekkür etti.

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