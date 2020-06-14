YEREL

Hareket halindeyken alev alan çekici kamerada

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, hareket halindeki çekici, bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çekici kullanılamaz hale geldi. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Korkuteli- Fethiye yolunun Kızılcadağ Mahallesi mevkisinde, Mehmet Faik Şenay yönetimindeki 09 CEF 78 plakalı kamyonet, bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çekiciyi tamamen sardı. Sürücü aracı durdurup inerken, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın, söndürüldü. Çekici kullanılmaz hale geldi. 

Aracın yanma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet talebi
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore’ye "askeri harekat" tehdidi
Beşiktaş Antalyaspor maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Haziran 2020)
Hafter'in sağ kolu böyle yakalandı!
EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçileri' açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CNN Türk canlı yayında Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner birbirlerine çok ağır sözler söyledi
İstanbul'da kürtaj şoku yaşayan çift konuştu
Babalar Günü sözleri kısa resimli babalar günü duygusal mesajları
Komşusunun balkonuna yanıcı madde atan kadın intihara kalkıştı
Demet Akalın Mihriban türküsünü okudu! Türküyü katletti deniyor
Bugün Babalar günü mü 2020 babalar günü ne zaman?
Bakan Albayrak: “Sanayicimize daha çok destek vereceğiz”
ATV Esra Erol'da şok ifşa! Gerdekte hamile çıkan kız tecavüze uğramış