YEREL

TEM'de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi

TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde trafikte makas atan bir sürücü 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre, trafikte makas atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. 6 araç birbirine girdiği kazada makas attığı iddia edilen sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Birçok araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da itfaiye müdürünün korona testi pozitif çıktı
Türkiye'de üretildi: Ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maske
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB'den bomba açıklama
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırgan dehşeti
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Yerlikaya Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
LGS sınavıyla ilgili yeni gelişme! İnternet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Malatya Battalgazi ilçesinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Şampiyon 26. bölüm fragmanı
Maçka Parkı'ndaki dehşette korkunç ifadeler: Kırık şişeyi boğazına sapladı
Gençliğim Eyvah 1. bölüm 2. fragmanı
Emniyetten trafik kazalarına karşı videolu uyardı
Emina Jahovic gönlünü bakın kime kaptırdı? Yeni aşkını sporda buldu
Haliç'in yeni hali görenleri şoke etti!
Bisikletiyle kamyon altında kaldı, yakınları fenalık geçirdi