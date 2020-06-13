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Eklenme Tarihi:
13.06.2020 17:54
60 saniyede bugün (13 Haziran 2020)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
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13 Haziran 2020 Cumartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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