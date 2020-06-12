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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade vermek için adliyeye geldi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi. Başbuğ koronavirüs salgını nedeniyle maske taktı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

AK Parti'li 6 milletvekili suç duyurusunda bulunmuştu
Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti'li 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

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