GÜNCEL

Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ''TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu'' çatısı altındaki bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem de gurur verici." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesi daha yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve ''TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen "Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi" ruhsatlandırma aşamasına geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa sürede üretildi.

Yerli ham madde ile sentezlenerek üretilen ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atabay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Bakan Varank'ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesini sundu. Böylelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve Kovid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentez ilaç görücüye çıktı.

- "Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirdik"

Bakan Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Türk hekimlerinin Kovid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var." 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Metin Topuz tepkisi! FETÖ'den hüküm giymişti
Vaka sayısı arttı! Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı
Bakan Kurum: Vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın
6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamadılar
Son dakika Balıkesir'de deprem oldu! AFAD Kandilli son depremler listesi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kedinin yemeğe çalıştığı kuş böyle kurtuldu
Ankara'da çığlık çığlığa! Gök gürültüsü ve şimşek dehşeti yaşattı
65 yaş üstü HES kodu alma ekranı 2020 nasıl alınır?
Ankara sele teslim oldu! Selde sürüklendi minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Adana'da polise çarpıp kaçan otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Karne notu nasıl verilecek 2020 karneler nereden nasıl alınacak?
Fransa’da sağlık çalışanlarından “danslı” protesto
Esenyurt su kesintisi 12 Haziran sular kaçta gelecek?