Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesi daha yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve ''TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen "Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi" ruhsatlandırma aşamasına geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa sürede üretildi.

Yerli ham madde ile sentezlenerek üretilen ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atabay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Bakan Varank'ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesini sundu. Böylelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve Kovid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentez ilaç görücüye çıktı.

- "Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirdik"

Bakan Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Türk hekimlerinin Kovid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var."