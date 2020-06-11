Türkiye'ye yapılan terbiyesizliğe Lübnan halkı cevap verdi

Önceki gün Lübnan'daki bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanılmıştı.

Bugün aynı televizyon kanalının önünde toplanan Lübnan halkı; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye destek sloganları attı.

O anların görüntülerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran paylaştı.