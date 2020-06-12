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Kedinin yemeğe çalıştığı kuş böyle kurtuldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kedi, kafeteryaya giren kırlangıcı ağzıyla yakaladı. Patilerini de kullanarak yemeye çalıştığı kuş, kedinin ağzını açmasıyla kaçtı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ayvacık ilçesinde halı saha tesislerinin kafeteryasında bir kedi ile kırlangıcın kovalamacası yaşandı. Kedi bir süre ağzında taşıdığı kuşu, sırtüstü yatıp, patilerini de kullanarak yemek için hamle yaptı. Kedinin ağzını açmasıyla kuş kaçtı. Kedi, kaçırdığı kuşu kafeterya içinde bir süre kovaladı. Kuş bir süre sonra açık olan kapıdan dışarı çıktı.

Görüntüleri cep telefonu ile kaydeden Ali Tunca (30), kuşun kediye yem olmasını engellediğini ifade ederek, “Halı saha işletmeciği yapıyorum. Burada bir sokak kedisi var. Ben ona ara ara yemek ve su veriyorum. Bugün iş yerime girdiğimde baktım kedinin ağzında kuş var. İlk başta kuşu ölü zannettim. Sonra video çekmeye başladım. Sonra bir farkettim ki kuş canlıymış ağzında. O sırada zaten kuşu kaçırdı. Kuş da sersemlemiş tabi. Kapıyı bulamayınca camlara çarpmaya başladı. Kedi de onun arkasında koştu tekrar yakamalak için. Tabi ben bu sırada videoyu kapattım. Kediyi kovaladım. Kuş da kapıyı buldu ve dışarıya uçtu. Kuşu kurtardık. Kediye de ondan sonra yemeğini verdim, suyunu verdim” dedi.

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