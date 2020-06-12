Ankara'da çığlık çığlığa! Gök gürültüsü ve şimşek dehşeti yaşattı

Sosyal medyaya düşen bu görüntülerde, vatandaşlar çok şiddetli çakan şimşek ve arkasından gelen gök gürültüsü nedeniyle çığlık çığlığa bağırıyor.

Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Keçiören'de bir kişi sel sularında uzun süre süreklendi.