MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölüm 2. fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 29. yeni bölümüyle 13 Haziran 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13 Haziran 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Maçka Parkı'nda dehşet! Kırık bira şişesiyle boğazı kesildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Giriş yapan herkese sağlık kontrolü
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Dolar Kuru kritik seviyeyi geçti! Dolar neden yükseliyor?
İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Yeditepe Konserleri' açıklaması!
11 Haziran Türkiye'deki koronavirüsü vaka ve ölü sayısı belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalk Gidelim 106. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 117. bölüm fragmanı
e okul sınıf geçme karne sorgulama VBS girişi 2020
Türkiye'ye yapılan terbiyesizliğe Lübnan halkı cevap verdi
Karabük'te arabesk müziği beğenmeyen ayı arkasını dönüp gitti
Bursluluk sınavı tarihleri İOKBS kaç soru çıkacak kaç dakika?
60 saniyede bugün (11 Haziran 2020)
Sivas'ta serinlemek için nehre giren 4 kişiden 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı