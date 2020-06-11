Emre Kınay muhabirin sorusunu duyunca olay patladı!

İYİ Parti'den aday olan ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Emre Kınay'ın muhabirle tutuştuğu kavga en çok konuşulanlar arasına girdi. Kınay'ın "Sen kimsin, polis çağırın, anam babam sormuyor" bağırışmaları gecenin sessizliğinde yankılandı.

Oyuncu Emre Kınay, önceki akşam yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Cihangir'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi.

Öperek teselli etmeye çalıştı

Lavabodan dönen sevgilisinin dengesini kaybederek düştüğünü gören Emre Kınay, hızla masadan kalkarak sevgilisinin yanına koştu. Düşen kız arkadaşının yanına koşan ünlü oyuncu, sevgilisinin alnından öperek teselli etmeye çalıştı…

Sinirden deliye döndü

İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Görüntülendiğini fark eden oyuncu, sinirden deliye döndü.