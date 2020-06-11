POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu Ayasofya'nın tapusunu gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Irkçılık var, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı var. Türkiye ise tam tersini yapıyor. Böyle bir durumda Ayasofya'nın tartışmaya açılması manidar.'' dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetini ve Ayasofya'nın tapusunu gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınına katılarak gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, NTV'den Funda Görey'in sorularına verdiği yanıtlar;

Ayasofya'nın son durumu
Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Kimse Türkiye'yi sorgulamasın. ABD gibi bir ülkenin Türkiye'yi sorgulaması abesle iştigal. Irkçılık var, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı var. Türkiye ise tam tersini yapıyor. Böyle bir durumda Ayasofya'nın tartışmaya açılması, fetihten 567 yıl sonra Ayasofya'yı hatta İstanbul'u tartışmaya açmak manidar. 

"Bakın burada belgesi var''
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetini ve Ayasofya'nın tapusunu göstererek, "Bakın burada belgesi var. Fatih'in vasiyeti ve vakfiyesi var. Evet, bu yapılar tüm insanlığındır. Ama nasıl değerlendirileceğine biz karar veririz. ABD ve Yunanistan'ın bize akıl verme hakları yok. İnanç özgürlüğünde nerede olduklarını biliyoruz." dedi.

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