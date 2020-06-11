DÜNYA

ABD'de protestocular Kristof Kolomb'un heykelini söküp göle attı

ABD'nin Richmond kentinde İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykeli yerinden sökülerek göle atıldı. Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparıldı.

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond kentinde İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykeli yerinden söküldü. Heykelin üzerine "Columbus soykırımı temsil ediyor" yazıldı.

Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb'un Byrd Parkı'ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atıldı. Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Korona sonrası İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
Özel okul ücretlerine zam geldi! En düşük özel okul ücreti ne kadar?
İsrail'de Netanyahu'ya büyük şok! İptal edildi
FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon doları aşan yatırım hesabı olduğu belirlendi
Libya'da Hafter yanlısı bir yetkilinin İsrail'den yardım istediği iddia edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel 'En büyük endişem' deyip açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mısırlı çift düğüne dozer üzerinde katıldı
Kocaeli'de palet deposu alev alev yandı
Gaye Su Akyol kaç yaşında ressam olan babası kimdir?
Anne kız yürek dağladı Esra Erol hüngür hüngür ağladı
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
e okul sınıf geçme karne sorgulama VBS girişi 2020
60 saniyede bugün (10 Haziran 2020)
Kuruluş Osman Geyhatu Han kimdir tarihteki yeri Geyhatu ne demek?