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Hayranları şokta! Demet Evgar bu hale geldi!

Karantina günlerini ailesiyle birlikte geçiren Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü söyledi

Arı soktuğu için dudağı bir hayli şişen Evgar, "Dolgu yaptırdım, gayet doğal oldu" sözleriyle takipçilerini güldürdü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, talhiszi geçen bir gününü takipçilerine anlattı.

Kendisini iki kez soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, başına gelenleri ailesiyle çektiği video ile ti'ye aldı.

Arı soktuktan sonra dudağı şişen Evgar, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" sözleriyle herkesi güldürdü.

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