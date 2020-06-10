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Avcılar’da sokak ortasında dehşet! Eşini önce darp etti sonra bıçakladı

Avcılar’da sokak üzerinde eşi ile tartışan bir kişi, önce eşini darp etti daha sonra ise yanında bulunan bıçak ile bıçakladı. Dehşet veren anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı kadın 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Saygın Sokak üzerinde bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde P. Yıldırım ve eşi P. Yıldırım arasında tartışma yaşanmaya başladı.

Bunun üzerine kocasından hızla kaçmaya çalışan kadın bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Gözü dönmüş adam bu esnada önce karısını darp etti daha sonra ise yanında bulunan bıçak ile bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

P. Yıldırım ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın karakolda ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Diğer taraftan eşinden kaçan kadının düşme anı ve daha sonra yaşanılan dehşet anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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