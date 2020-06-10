Online sınav sırasında porno izleyen profesör sosyal medyada gündem oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime uzun bir süre ara veren özel okul ve üniversiteler, eğitim ücretlerini geri vermemek için online derslerle eğitimlerini sürdürme kararı aldı.

Dersler ve sınavlar online olarak, çeşitli uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Atılım Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Hasan Kaval, büyük bir skandala imza attı.

Online ders sırasında porno izleyen Prof. Kaval, izlediklerini yanlışlıkla ekrana yansıttı ve öğrenciler her şeyi gördü.

"PORNO DEĞİL NETFLİX YA"

Tepkilerin ardından gelen telefonda konuşan Prof. Hasan Kaval, karşısındaki kişiye "Ya hayır porno falan değil ya, porno değil ya. Nereden çıktı porno. Hayır porno değil ya, kim diyor porno. Netflix ya.." dedi.

O anlar, öğrencilerin kameraları tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.