MAGAZİN

Murat Dalkılıç: Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın maddi zorluk yaşadığı, bu nedenle sevgilisi Hande Erçel'in aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladığı söyleniyordu. İddiaları yalanlaya Dalkılıç, sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Murat Dalkılıç, hakkındaki maddi kriz haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video çeken Dalkılıç, "Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı" ifadelerini kullandı.

ÇOK SİNİRLENDİ!

Dalkılıç çıkan haberlere isyan ederek şunları da söyledi: "Diyelim ki böyle bir şey oldu bunu masa başından öğrenme ihtimaliniz sıfır. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bunu bilme ihtimaliniz sıfır. Gündemin böyle ağır olduğu dönemlerde ne kadar çirkin Allah akıl fikir versin. Oturduğunuz yerden bizi haber yapıp para kazanıyorsunuz ya o devirler kapandı. Bu kadar sene bu kadar maruz kaldığımız şeyler artık yetti. Siz atın tutun diye hayaller kurmuyoruz kendinize gelin..."

Şarkıcı, olayın peşini bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun partisinde istifa kararı
Diyarbakır'da erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Türk Hava Yolları'ndan yolculara uyarı! En az 3 saat önce...
Bakan Çavuşoğlu: 125 ülkenin yardım talebini karşıladık
CHP Grup Toplantısı'nda Enis Berberoğlu'nun sırasına gözlük ve kol düğmesi koyuldu
Madrid Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek istiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri Yunan medyasının gündeminden düşmüyor!
Tekirdağ’da akıl almaz gasp saniye saniye kamerada
Hac 2020 olacak mı Diyanet hac ne zaman yapılacak?
Sultangazi Kent Ormanı'nda feci olay! Boğazı kesilip ormana atılmış olarak bulundu
FOX TV'de Can Yaman Özge Gürel dizisi Bay Yanlış'a öpüşme sahnesi olay oldu
Kaç aylık çocuklar bu sene okula başlayacak 2020-2021 ilkokul kayıtları
Cüneyt Özdemir'den Adalet Bakanı Gül'e eleştiri
Devlet anaokulları kayıtları ne zaman kaç aylık çocuklar alınıyor?