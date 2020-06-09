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Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı kamerada

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısı'nda meydana gelen çökme anı bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısında dün gece 23.00 sıralarında çökme meydana gelmiş ve o sırada kumpir alan bir vatandaş çökme nedeniyle çukura düşmüştü.

Bir kadının yaralandığı ve çevrede paniğe neden olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü anlar görülüyor. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıyor. Vatandaşlar yaralı kadını bulunduğu yerden çıkartarak kaldırıma taşıyor.

Olayda hafif yaralanan 1 kadın vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmış ve olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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