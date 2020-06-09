Kemal Öztürk'ten canlı yayında Ekrem İmamoğlu açıklaması! Onun yüzünden kovuldum..

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesi seçim sonrası düşüşe geçerken, Mansur Yavaş'ın popülaritesinin neden arttığı TV100 ekranlarında masaya yatırıldı.

Bu konuda görüşlerini paylaşan gazeteci Kemal Öztürk, kişisel kariyerine İmamoğlu'nun etkisiyle ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı.

Öztürk, Ekrem İmamoğlu'nun çok fazla "mağdur" rolüne büründüğüne dikkat çekerek "31 Mart'taki mağduriyetini çok iyi kullandı. Gerçekten de mağdur! Ben onun mağduriyetini savunduğum için gazetede (Yeni Şafak) köşemi bırakmak zorunda kaldım. Gerçekten mağdur oldu tıpkı Tayyip Bey'e sahip çıktığı gibi İstanbul halkı Ekrem Bey'e sahip çıktı. Ama her konudan mağdur çıkmaz." ifadelerini kullandı.