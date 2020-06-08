POLİTİKA

Erdoğan yapışık ikizler hakkında bilinmeyenleri anlattı

TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik yapışık ikizler Derman ve Yiğit'in ameliyatı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Minik yapışık ikizler Derman ve Yiğit'in ameliyatı hakkında bilinmeyenleri anlatan Erdoğan, "2 tane başı tersten yapışık yavru var. Yaşları da 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki: 'Bu ameliyatı bir Keşmirli doktor yaptı.' Bizde bütün resimleri çektiler oraya gönderdiler. Ve onlar da, 'Getirin bakalım' dediler. Biz bu iki yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli fakat bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden 2 doktor da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple o ameliyat gerçekleşti ve hamdolsun bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra belki 1 ay belki 15 gün içinde Türkiye'ye dönmüş olacaklar.

"Niyet hayr olunca akıbette hayr oluyor"

Ben telefondan hareketlerini falan görüyorum. Fakat biz o iyi niyetimizle adımı attık ve orada da bir Türk armatör bir de Keşmirli bu ikisi de dediler ki bedeli neyse biz ödeyeceğiz. Onlar da bu bedeli üslendiler. Niyet hayr olunca akıbette hayr oluyor. Biz bu işi zaten üslenmiştik, yapacaktık. O yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu. Bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Bu yavrularımızın adı Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş için açıklama
DSÖ ABD'deki karışıklığı körüklüyor
Erdoğan konut fiyatlarındaki artışlar için uyardı
Van'da PKK'dan hain saldırı: Şehit ve yaralılar var
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Dünya Bankası koronavirüs nedeniyle 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (8 Haziran 2020)
Şehit Anayurt son yolculuğuna uğurlandı
57 yaşındaki Aydan Şener hiç yaşlanmıyor! Pozuna bakın
İzmir'de Kordon'da kurallara uymayanlar belirlenecek
1,5 metre uzunluğunda! Yılan zannedildi ama bakın ne çıktı!
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayı ifşa etmişti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti bağırsağından balık çıktı
Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk kimdir aslen nereli olay oldu