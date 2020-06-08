Erdoğan yapışık ikizler hakkında bilinmeyenleri anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Minik yapışık ikizler Derman ve Yiğit'in ameliyatı hakkında bilinmeyenleri anlatan Erdoğan, "2 tane başı tersten yapışık yavru var. Yaşları da 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki: 'Bu ameliyatı bir Keşmirli doktor yaptı.' Bizde bütün resimleri çektiler oraya gönderdiler. Ve onlar da, 'Getirin bakalım' dediler. Biz bu iki yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli fakat bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden 2 doktor da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple o ameliyat gerçekleşti ve hamdolsun bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra belki 1 ay belki 15 gün içinde Türkiye'ye dönmüş olacaklar.

"Niyet hayr olunca akıbette hayr oluyor"

Ben telefondan hareketlerini falan görüyorum. Fakat biz o iyi niyetimizle adımı attık ve orada da bir Türk armatör bir de Keşmirli bu ikisi de dediler ki bedeli neyse biz ödeyeceğiz. Onlar da bu bedeli üslendiler. Niyet hayr olunca akıbette hayr oluyor. Biz bu işi zaten üslenmiştik, yapacaktık. O yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu. Bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Bu yavrularımızın adı Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar." ifadelerini kullandı.