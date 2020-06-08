Nedim Şener'in Ayasofya sözler sosyal medyada TT listesine girdi

Habertürk Gündem programında konuşan gazeteci- yazar Nedim Şener, "Türk toplumu açılmasını istiyorsa açacaksın. Fatih, İstanbul’u 53 günde fethetmiş, biz 70-80 yıldan beri Ayasofya’ya biletle mi girelim biletsiz mi girelim tartışması yapıyoruz." dedi.

"Türk toplumu açılsın diyorsa açılmalıdır"

Şener, konuşmasında Yunanistan ne der diye bakıyoruz, bu çok yanlış biz Türk toplumunun ne istediğine bakmalıyız. Açılmasını istiyorsa açmalıyız ifadelerini kullandı.

"HDP'nin azıcık vicdanı varsa kendilerini kapatırlar"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şener, ''PKK'nın eylemini kınamamak o parti için bir kapatılma sebebidir. HDP'nin azıcık bir vicdanı varsa kendilerini kapatırlar...'' sözlerini sarf etti.