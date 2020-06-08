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1,5 metre uzunluğunda! Yılan zannedildi ama bakın ne çıktı!

BURSA İnegöl'de kümese giren ve ilk önce yılan zannedilen 1,5 metrelik oluklu kertenkele, güçlükle çıkarılabildi.

Bursa İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Varol Yılmaz'ın tavuk yetiştirdiği kümese 1,5 metre boyunda oluklu kertenkele girdi. İlk anda paniğe kapılan Yılmaz, daha sonra kertenkeleyi sopa yardımıyla kümesten çıkarıp, uzaklaştırdı.

'İLK ÖNCE YILLAN ZANNETTİM'

Kümesin kapısının açık kaldığını ve oluklu kertenkeleyi önce yılan zannettiğini anlatan Yılmaz, "Tavuklarımı kümeten çıkardıktan sonra, kapısını kapatmadım. Oluklu kertenkele kümese girmiŞ. Çapa ve sopa yardımı ile hayvana da zarar vermeden alıp, bölgeden uzaklaştırdım” dedi.

Varol Yılmaz'ın dev kertenkeleyi kümesten çıkardığı anlar ise, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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