Nedim Şener'den HDP yorumu: O parti kapatılmalı! Nokta...

Veyis Ateş'in sunduğu HaberTürk Gündem programının konukları, Nedim Şener, Deniz Zeyrek, Adil Gür, Mete Yarar ve Adil Gür oldu.

HDP'li vekillerin ve belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin tartışmalar sırasında Nedim Şener'in yaptığı HDP yorumu ise dikkat çekti.

Azıcık vicdanı varsa kendileri kapatır

Şener HDP hakkında canlı yayında şu değerlendirmelerde bulundu;

Şener, ''PKK'nın eylemini kınamamak o parti için bir kapatılma sebebidir. HDP'nin azıcık bir vicdanı varsa kendilerini kapatırlar...'' ifadelerini kullandı.