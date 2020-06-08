DÜNYA

ABD'de panik yaratan anlar! Protestocuların arasına girip ateş açtı

ABD'de George Floyd protestoları devam ederken panik yaratan bir olay Seattle'da yaşandı... Çok sayıda göstericinin ırkçılığa karşı yürüdü sırada siyah bir otomobil kalabalığın arasına girdi. Elinde silah olan şoför bir göstericiyi vurdu.

ABD'de Protestoların yoğun olduğu Seattle’da tabancası olan bir kişinin otomobille göstericilerin arasına girmesi ve bir kişiyi kolundan vurması büyük panik yarattı.

Görüntülerde siyah otomobildeki bir kişi kalabalığın arasına girerek bir göstericiyi kolundan vuruyor.

Daha sonra olay yerindekiler vurulan gence müdahale ederken saldırganı da durdurmaya

Yaşananların ardından Seattle polis müdürlüğünden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada vurulan göstericinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

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