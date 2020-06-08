ABD'de panik yaratan anlar! Protestocuların arasına girip ateş açtı

ABD'de Protestoların yoğun olduğu Seattle’da tabancası olan bir kişinin otomobille göstericilerin arasına girmesi ve bir kişiyi kolundan vurması büyük panik yarattı.

Görüntülerde siyah otomobildeki bir kişi kalabalığın arasına girerek bir göstericiyi kolundan vuruyor.

Daha sonra olay yerindekiler vurulan gence müdahale ederken saldırganı da durdurmaya

Yaşananların ardından Seattle polis müdürlüğünden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada vurulan göstericinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.