DÜNYA

İngiltere'de göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler, bir köle tacirinin heykelini yıktı.

Siyahi George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de başlayan gösteriler devam ediyor.

Başkent Londra'da ABD Büyükelçiliği ve Başbakanlık binası önünde iki ayrı gösteri düzenlendi.

"Siyahların hayatı önemlidir", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan göstericiler, "Adalet yoksa barış da yok", "Artık yeter", "Trump ve Boris ırkçı" yazılı dövizler taşıdı.

Köle tacirinin heykeli nehre atıldı

Londra'nın yanı sıra Bristol kenti ile İskoçya'nın başkenti Edinburg kentlerinde de protestolar düzenlendi.

Bristol'daki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı.

1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti.

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