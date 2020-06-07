BİLİM - TEKNOLOJİ

Türk sahillerinin güvenliği yerli yazılım ile sağlanacak! Sahil güvenliği arttırıldı

Türk sahillerinin güvenliğine yönelik tedbirlerin etkinliğini artıracak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi.

Türkiye'nin kara suları ve sahillerinin güvenliği yerli sistemlerle sağlanacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin (SGRS) ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim ettiklerini bildiren Demir, şöyle konuştu:

"7/24 kesintisiz gözetleme yapılacak, kaza, kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele, kara suları ihlali, arama kurtarma konusunda etkin ve hızlı teknoloji sağlanacak ve kamu kuruluşlarıyla tam entegre şekilde çalışacak SGRS Projemizde, yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN tarafından geliştirilirken, radar ve elektro-optik sistemler ASELSAN tarafından üretildi."

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