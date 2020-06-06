Alper Taş'tan Halk TV'de provokasyona çağıran sözler! İsyan çıkacak!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan fakat seçimi kazanamayan Alper Taş, Halk TV'de katıldığı Ayşenur Arslan'ın programında skandal açıklamalarda bulundu.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski genel başkanı Alper Taş, Halk TV'de provokasyon dolu açıklamalar yaptı. Kendisini 'okumuş, entellektüel' olarak nitelendiren Taş, toplumda bir dip dalganın, bir öfkenin büyüdüğünü iddia ederek adeta vatandaşları sokağa çıkmaya çağıran cinsten açıklamalarda bulundu.

Taş, yaptığı konuşmada "Toplumda öyle bir dip dalga büyüyor ki, öyle bir öfke büyüyor ki, yani bu öfke bizim Gezi'de sokağa çıkan özgürlük isteyen bizim gibi biraz okumuş, entellüktüel, biraz örgütlü mücadeleden gelmiş, örgütlenme kültürü olan, üretim alanında kafa emeğini kullanan toplumsal kesimlerin özgürlük talepleriyle çıkaracağı bir isyan olmayacak." ifadelerini kullandı.