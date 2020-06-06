MAGAZİN

Survivor Aycan'dan aylar sonra ilk paylaşım!

Survivor'da Fenerbahçeli kimliğiyle damga vuran Aycan Yanaç, adaya veda ettikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Milli futbolcu, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez kişisel sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler, tüm takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu.

Yanaç, Survivor'a vedasının ardından Instagram hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. 4 ay sonra Instagram'da paylaşım yapan Survivor'da yatak odası olarak tarif ettiği kişisel alanını tanıttı ve takipçilerine sevgilerini gönderdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da erkek arkadaşının döverek bayıltıp canlı yayın yaptığı Sema Esen intihar etti
Almanya'dan Sisi’yle Hafter’e 315 milyon euroluk silah satışı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: DSÖ'den çekilebiliriz
Kars'ta acıkan boz ayı mahalleye inerek yiyecek aradı
Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını neden kaldırdığını açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gayrimenkul sektörü temsilcileriyle buluştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Cemil Çiçek'ten af açıklaması: Adaletsizlik var
Sokağa çıkma yasağı iptal Erdoğan son dakika bilgisi paylaştı
Kendini sterilize etmeye çalışırken kafasını ateşe verdi
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek: HDP kapatılırsa Kürtler büyük bir oh çekecek
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Malatyalı hoca "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada deprem yaşandı
Babalar günü bu pazar mı 2020 babalar günü hangi gün olacak?