Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Kaza Kdz. Ereğli-Devrek arası karayolunun Süleymanbeyler Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kurye firmasında çalışan Orhan Kemal Acar (40) 67 SK 495 plakalı otomobille Devrek ilçesi istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan ineğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, otomobilde hasar meydana geldi. Sürücünün şikayeti üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak tutanak tuttu. İneğin sahibinin otomobilde meydana gelen hasarı karşıladığı öğrenilirken, kendisine çarpan ineğin ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yaşanan kaza anı ise otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin seyir halinde iken aniden önüne çıkan ineğe çarparak savurduğu görülüyor.