YEREL

Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kaza anı otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Kdz. Ereğli-Devrek arası karayolunun Süleymanbeyler Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kurye firmasında çalışan Orhan Kemal Acar (40) 67 SK 495 plakalı otomobille Devrek ilçesi istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan ineğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, otomobilde hasar meydana geldi. Sürücünün şikayeti üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak tutanak tuttu. İneğin sahibinin otomobilde meydana gelen hasarı karşıladığı öğrenilirken, kendisine çarpan ineğin ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yaşanan kaza anı ise otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin seyir halinde iken aniden önüne çıkan ineğe çarparak savurduğu görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'tan TFF Başkanı Özdemir'e yaylım ateşi
CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı
Bakanlıktan 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne genelge
Malatya'da deprem oldu! Kandili ve AFAD büyüklüğünü açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
14 yaşındaki kızı hamile çıkan anne Esra Erol'da yakalandı
Esra Erol'da Ezgi ve Hüseyin evlenecek mi son gelişme
Sokağa çıkma yasağı iptal Erdoğan son dakika bilgisi paylaştı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan bir hastanede 106 ceset bulundu
Yarı beline kadar gömdükleri bebeğe kum yedirdiler!
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
Trabzon'da olay görüntü! Silahla arkadan yaklaşıp muhtarı böyle öldürmüş
Babalar günü bu pazar mı 2020 babalar günü hangi gün olacak?