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Adalet Bakanı'nın eşini İstanbul'da böyle soydular! İnanılmaz görüntüler

Libya Adalet Bakanı Abdullah El-İdrisi’nin eşinin çantası, İstanbul’da yankesiciler tarafından çalındı. Yankesiciler polis tarafından gözaltına alındı.

Ahlaam Omar Alhusayn, Fatih Akşemsettin Mahalle Akdeniz Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezine geldi. Konuk bakanın eşi AVM’ye girdiği sırada kolundaki çantası yanına yaklaşan 3 kadın tarafından çalındı. Çantada 7 bin TL para ile Ahlaam Omar Alhusayn‘ın pasaportunun bulunduğu öğrenildi.

2 Haziran tarihinde “yankesicilik“ yöntemiyle yaşanan hırsızlık olayının ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; elde edilen çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen polis, eşkal bilgileri belirlenen şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Suriye uyruklu Heyem N., Zahra S. ve Erıc Nasr, 3 Haziran tarihinde Valide Sultan Camii yer altı çarşısı girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği‘ne götürülen 3 şüpheli kadın, karakolda suçlarını itiraf etti.

Zanlılar 4 Haziran tarihinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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