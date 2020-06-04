Sosyal medyayı sallayan Uğur Dündar videosu

Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın yıllar önce muhabirlik yaptığı zamanlarda çekilmiş bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Gökmen Ulu'nun paylaştığı videoyu Uğur Dündar da retweet etti.

2001 yılında çekilen görüntülerde; röportaj için gittiği adreste bir kişiyle tartışan Uğur Dündar, kamerayı kapatmak isteyen kişiye sert tepki veriyor ve yumruklaşma yaşanıyor.