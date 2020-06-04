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Malatya'da polis eli tüfekli saldırganı etkisiz hale getirdi

MALATYA'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K. (45), polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MALATYA Mimarsinan Caddesi'nde meydana gelen olayda; Ömür K., adı öğrenilemeyen husumetlisinin, inşaat malzemesi sattığı iş yerine tüfekle ateş etti.

Cadde üzerinde sağa sola yürüyen Ömür K. araçların geçişine de izin vermedi.

Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Evinin balkonundan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde; Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer aldı.

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