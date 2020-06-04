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ATV Müge Anlı'da muhabir canlı yayında olduğunu unutunca bakın ne oldu

ATV Müge Anlı'da muhabir canlı yayında olduğunu unutunca bakın ne oldu.

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınında ara verilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 1 Haziran'da yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programda bir canlı yayın kazası da meydana geldi.

Programda canlı yayında olduğunu unutan muhabir Zeynep Öncüler, 'Halil Ergül' olayıyla ilgili Erzincan'dan stüdyoya vatandaşın görüşlerini taşırken, "Turan abi sen şeyden bahsedeceksin" deyince Müge Anlı muhabiri “yayındasın” diyerek uyardı.

Sonrasında Muhabir vatandaşa, “Halil bey bulunduğunda sol kolu yoktu. Hayvanlar yemiş olabilir mi?” diye sordu. Öncüler'in sorusuna sinirlenen Anlı, “Zeynep o konu bizi ilgilendirmiyor” diyerek araya girdi.

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