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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci "taşıyıcı anne" yoluyla ikiz annesi oluyor

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "taşıyıcı anne" yoluyla evlat sahibi olacak. Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Geçtiğimiz sene Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "taşıyıcı anne" yoluyla evlat sahibi olmaya hazırlanıyor.

"Doğurmakla anne olunmuyor"

Instagram hesabından bir video yayınlayan Selin Ciğerci, "Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum. Keşke benimde sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı da, benim de doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci. Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Uykusuz geceler heyecanı başladı"

Öte yandan ünlü fenomen, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı." notunu yazdı. Selin Ciğerci daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da, "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın seneye evladımızı kucağımıza alalım" dedi.

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