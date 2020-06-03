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Esra Erol’da evden kaçan Elif'in annesi sinir krizi geçirip yerlere yattı

ATV'nin ilgiyle takip edilen 'Esra Erol'da' programında Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, evden kaçtığını söyledikleri kızları Ezgi ve onu kaçırdığını iddia ettikleri Hüseyin ile hesaplaştı. Kızından özür dileyen ve eve dönmesini isteyen Elif, sinir krizi geçirerek kendisini yerlere attı.

ATV'de ekranlara gelen 'Esra Erol'da' programında büyük bir yüzleşme yaşandı.

Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, evden kaçtığını söyledikleri kızları Ezgi ve onu kaçırdığını iddia ettikleri Hüseyin ile hesaplaştı.

Çift, kızları Ezgi ile 2.5 ay sonra karşı karşıya geldi.

Sivaslı Elif-Hasan Hüseyin çifti, 2.5 ay önce evden kaçan kızları Ezgi'yi geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı.

Yaşanan yüzleşmede zaman zaman gergin anlar yaşandı ve Esra Erol, birçok kez stüdyodakileri uyarmak zorunda kaldı.

Hüseyin'in annesi Olcay, Dikilitaş ailesinin tek derdinin başlık parası olduğunu öne sürdü.

Kızından özür dileyen ve eve dönmesini isteyen Elif, sinir krizi geçirerek kendisini yerlere attı.

Annesinin halini gören Ezgi, yanına giderek ona sarıldı.üYaşananların ardından Esra Erol, duruma müdahale ederek, Ezgi'nin annesi Elif'i stüdyo dışına almak zorunda kaldı.

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