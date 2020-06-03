Biran Damla Yılmaz Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı ve seslendi: Ara beni!

Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun kim olduğu sorusuna, Engin Akyürek yanıtını veren Yılmaz, kendisini tanımayı ve bir projede partner olmayı çok istediğini belirtti.

Kendisi de senaryo yazan Biran Damla, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolün oyunculuğuna övgüler yağdırdığı Engin Akyürek olmasını istediğini söyledi.