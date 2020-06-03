Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni dizisi Sen Çal Kapımı'nilk fragmanı yayınlandı

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı güçlü oyuncu kadrosuyla Haziran ayında FOX izleyicisiyle buluşacak.

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.